27 Май 2020 2020-05-27T07:24:06+03:00

На Ямале за сутки в двух ДТП пострадали дети Фото: Госавтоинспекция Ямала

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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа травмы получили два несовершеннолетних пешехода, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

В Салехарде ДТП случилось на пересечении улиц Броднева-Мира. Вечером 26 мая по колеса «Mitsubishi» попала девочка. Водитель при проезде регулируемого перекрестка на разрешающий сигнал светофора нарушил правило проезда пешеходного перехода. По сообщению очевидцев, водитель совершал поворот направо, когда девочка выбежала на переход.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

В Ноябрьск на ул. Ленина водитель автомобиля «KIA» не уступил дорогу и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие сутки зарегистрировано 9 ДТП. С начала года в 2094 ДТП погибли 17 человек и 193 травмировано, в их числе 17 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU