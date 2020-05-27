2020-05-27T07:24:06+03:00
Происшествия

На Ямале за сутки в двух ДТП пострадали дети

в обоих случаях иномарки сбили юных пешеходов
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале за сутки в двух ДТП пострадали дети Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа Ямале за сутки в двух ДТП пострадали дети Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа травмы получили два несовершеннолетних пешехода, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

В Салехарде ДТП случилось на пересечении улиц Броднева-Мира. Вечером 26 мая по колеса «Mitsubishi» попала девочка. Водитель при проезде регулируемого перекрестка на разрешающий сигнал светофора нарушил правило проезда пешеходного перехода. По сообщению очевидцев, водитель совершал поворот направо, когда девочка выбежала на переход.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

В Ноябрьск на ул. Ленина водитель автомобиля «KIA» не уступил дорогу и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие сутки зарегистрировано 9 ДТП. С начала года в 2094 ДТП погибли 17 человек и 193 травмировано, в их числе 17 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин объявил благодарность двум ямальским учителям
На Ямале за сутки в двух ДТП пострадали дети
В Шурышкарском районе ЯНАО подвели итоги конкурса «Я люблю коми язык»
Погода на Ямале 27 мая: осадки не ожидаются
В Пурпе прибывших на поезде встречают полицейские и казаки
На Ямале завели три уголовных дела о мошенничестве при проведении капремонтов
Ямальские предприниматели приняли участие в марафоне #СохранимБизнес89Вместе
На Ямале осудили рецидивиста, избившего полицейского в возле кафе
Студотряды наведут порядок в тундре Ямальского района
На Ямале директор госпредприятия превысил полномочия на десятки миллионов рублей
Салехардские школы готовятся к государственной итоговой аттестации
Волонтеров акции #МыВместе проверили на коронавирус
Глава Ноябрьска проверил стройплощадки города
Глава Ямала поздравил земляков с Днём российского предпринимательства
Житель села Шурышкары сдал свою пьяную супругу полиции
Ямальским должникам до конца года простят пени за коммуналку
На Ямале издадут детскую книгу о фермерстве
За неделю мошенники лишили ямальцев 9 миллионов рублей
В Лабытнанги задержали мужчину, избившего подругу табуретом
В Тарко-Сале выявили два семейных очага COVID-19
В ноябрьском детсаду появился говорящий робот
На трассе Сургут-Салехард женщина за рулем иномарки вылетела в кювет
Все природные на Ямале пожары ликвидированы
В Муравленко осудили горожанина, нашедшего взрывчатку
Погода на Ямале 26 мая: пасмурно, но без осадков
Салехардцы выбирают, кто из артистов будет выступать в День города
Ямальский проект о здоровье включили в банк лучших практик России
Надымская прокуратура заблокировала сайты, продающие поддельных документов