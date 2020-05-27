2020-05-27T06:26:17+03:00
Общество

В Шурышкарском районе ЯНАО подвели итоги конкурса «Я люблю коми язык»

В этот раз состязание знаков родной речи проводили в соцсетях
Анна Полякова
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В Шурышкарском районе ЯНАО подвели итоги конкурса «Я люблю коми язык» Фото: yanao.ruВ Шурышкарском районе ЯНАО подвели итоги конкурса «Я люблю коми язык» Фото: yanao.ru
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В Шурышкарском районе ЯНАО подвели итоги онлайн-конкурса видеороликов «Ми радейта изьватас кыы» («Я люблю коми язык»). В конкурсе приняли участие жители Ямала, Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа.

В этот раз состязание знаков родной речи проводили в соцсетях Шурышкарского районного музейного комплекса им. Г.С. Пузырёва. Всего было прислано 26 видеороликов для двух номинаций: «Изьватас сыыланкыы» (песня на коми языке), «Изьватас кыыбур» (стихотворение на коми языке).

В номинации «Изьватас сыыланкыы» больше всего лайков собрали ямальцы. 222 - у Даши и Димы Халиулиных (с. Горки). Ивану Коневу (с. Овгорт) зрители отдали 414 голосов. Татьяне Созоновой (с. Горки) - 386. Особым дипломом награждена и 72-летняя Анна Балина из Мужей, как самый возрастной участник конкурса. Юлия Терентьева из Салехарда удостоились первого места в номинации «Изьватас сыыланкыы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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