В Шурышкарском районе ЯНАО подвели итоги конкурса «Я люблю коми язык»
В Шурышкарском районе ЯНАО подвели итоги онлайн-конкурса видеороликов «Ми радейта изьватас кыы» («Я люблю коми язык»). В конкурсе приняли участие жители Ямала, Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа.
В этот раз состязание знаков родной речи проводили в соцсетях Шурышкарского районного музейного комплекса им. Г.С. Пузырёва. Всего было прислано 26 видеороликов для двух номинаций: «Изьватас сыыланкыы» (песня на коми языке), «Изьватас кыыбур» (стихотворение на коми языке).
В номинации «Изьватас сыыланкыы» больше всего лайков собрали ямальцы. 222 - у Даши и Димы Халиулиных (с. Горки). Ивану Коневу (с. Овгорт) зрители отдали 414 голосов. Татьяне Созоновой (с. Горки) - 386. Особым дипломом награждена и 72-летняя Анна Балина из Мужей, как самый возрастной участник конкурса. Юлия Терентьева из Салехарда удостоились первого места в номинации «Изьватас сыыланкыы».
ИСТОЧНИК KP.RU