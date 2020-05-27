2020-05-27T05:16:03+03:00
Общество

Погода на Ямале 27 мая: осадки не ожидаются

Температура воздуха +6... +13 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 27 мая: осадки не ожидаютсяПогода на Ямале 27 мая: осадки не ожидаютсяФото: Анна Полякова
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В среду, 27 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +12 градусов, солнечно, осадки не ожидаются, ветер западный 3 м/с.

В Ноябрьске + 9 градусов, переменная облачность, осадки не прогнозируются, ветер северо-западный 4 м/с.

В Новом Уренгое +6 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

В Надыме +10 градусов, днем ясная погода, без осадков, ветер северо-западный 3 м/с.

В Губкинском +8 градусов, пасмурное утро, но солнечный день, который пройдет без осадков, ветер северо-западный 4 м/с.

В Тарко-Сале +6 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северо-западный 7 м/с.

В Муравленко +8 градусов, переменная облачность, день пройдет без осадков. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Лабытнанги +13 градусов, солнечно, без осадков, ветер западный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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