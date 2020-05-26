2020-05-26T16:09:03+03:00
Общество

В Пурпе прибывших на поезде встречают полицейские и казаки

У всех пассажиров проверяют температуру и выясняют цель поездки
Анна Полякова
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В Пурпе организовали контроль за приезжающими на поезде Фото: Администрация Пуровского районаВ Пурпе организовали контроль за приезжающими на поезде Фото: Администрация Пуровского района
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На железнодорожной станции Пурпе Пуровского района приезжающих встречают сотрудники полиции и казачьей дружины. Меры контроля усилили. Ежедневно на станцию Пурпе прибывает от 20 до 200 пассажиров.

Прибывшие граждане в обязательном порядке должны пройти регистрацию в контрольно-пропускном пункте. Сотрудники местной администрации на каждого гостя заполняют анкету и проверяют температуру тела.

У всех пассажиров проверяют температуру и выясняют, куда, зачем и откуда прибыли. Особое внимание уделяют вахтовикам, сообщили в районной администрации. У каждого должна быть справка с отрицательным анализом на коронавирусную инфекцию.

- Крупные компании ответственно подходят к этому вопросу, чего нельзя сказать о подрядчиках и субподрядчиках, которые даже не базируются на территории Пурпе. Многие прибывшие даже не имеют представления о названии своих компаний, и начинается выяснение. Есть и такие, кто прибывает без справок, - отметил глава муниципалитета Александр Сирицен.

На случай, если у кого-либо из приезжих обнаружат первичные признаки инфекции, сотрудники администрации вызывают медиков скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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