2020-05-26T15:46:49+03:00
Происшествия

На Ямале завели три уголовных дела о мошенничестве при проведении капремонтов

В 2020 года выявили уже 73 нарушения закона
Анна Полякова
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На Ямале завели три уголовных дела о мошенничестве при проведении капремонтов Фото: prokyanao.ruНа Ямале завели три уголовных дела о мошенничестве при проведении капремонтов Фото: prokyanao.ru
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В 2020 года прокуроры ЯНАО выявили уже 73 нарушения закона при проведении капремонтов в многоквартирниках. По материалам проверок возбуждено 3 уголовных дела мошенничествах, совершенных в крупном размере. Внесено 28 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 14 лиц, возбуждено 5 дел об административных правонарушениях.

Такие цифры были озвучены во время оперативного совещания в прокуратуре ЯНАО по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Выявлены случаи несвоевременного предоставления управляющими компаниями сведений о проведении мониторинга технического состояния многоквартирных домов в органы местного самоуправления.

Несмотря на выполнение краткосрочного плана капитального ремонта на 2019 год на 100 %, проверками прокуроров выявлены факты изменения сроков капитального ремонта многоквартирных домов, их переноса на 2020 год на основании решений общего собрания собственников имущества. При этом фактически ремонт в части домов в установленные сроки не был завершен.

Вскрыты факты невыполнения подрядчиками в полном объеме работ по капремонту. Установлены нарушения при предоставлении и расходовании субсидий из окружного бюджета, которые выделялись без полного комплекта требуемых документов. Денежные средства перечислялись спустя длительное время после выполнения работ без объективных причин, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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