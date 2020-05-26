На Ямале осудили рецидивиста, избившего полицейского в возле кафе

26 Май 2020 2020-05-26T14:36:27+03:00

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В Пуровском районе зачитали приговор 35-летнему жителю Губкинского, избившему полицейского, который пытался разнять драку возле кафе. Инцидент произошел в декабре 2019 года.

В районе одного из кафе в промзоне поселка в Пуровском районе, выявлены три пьяных гражданина, которые кулаками выясняли отношения. Представившись и предъявив удостоверение, полицейский потребовал прекратить драку, на что мужчины только обматерили правоохранителя, продолжив разборку.

При этом один из злоумышленников накинулся на сотрудника полиции, пытаясь нанести удар кулаком по голове. Прибывшие на место происшествия сотрудники надели наручники на злоумышленников и доставили их в поселковое отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Суд назначил ямальцу наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU