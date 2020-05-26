2020-05-26T14:01:12+03:00
Общество

Студотряды наведут порядок в тундре Ямальского района

За хорошую работу студенты получают от 20 до 30 тысяч рублей
Анна Полякова
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Студотряды наведут порядок в тундре Ямальского района Фото: mo-yamal.rСтудотряды наведут порядок в тундре Ямальского района Фото: mo-yamal.r
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В Ямальском районе ежегодно студенческие отряды наводят порядок на отдаленных территориях. «Зеленый» отряд в рабочей форме с мешками и лопатами в руках и большими рюкзаками за плечами обычно летом спешит спасать природу от мусора. Пластик и прочие отходы находят даже в тундре.

Каждый июнь уже 7 лет подряд ребята отправляются в трудовые смены. Все они — жители Ямальского района и студенты разных учебных заведений, а также неработающая молодежь. Однако в этом году в связи с коронавирусом запись в отряд еще не началась. Тем не менее, молодые люди уже звонят, интересуются.

Обычно в отряде по 10 человек. Смена длится две недели. Ребята убирают от мусора зимние стоянки оленеводов, пилят и укладывают дрова для кочующего населения в местах их компактного проживания. Помогают ребята наводить порядок и местным жителям в поселках Сеяха, Новый Порт, Мыс Каменный, Яр-Сале, Панаевск, Салемал.

За хорошую работу студенты получают от 20 до 30 тысяч рублей. Финансирование поступает из разных источников в виде благотворительных пожертвований.

Для студентов — это не только работа, но и активный отдых: они ловят рыбу, учатся варить сытную уху, еще можно поиграть в футбол и волейбол, посидеть у костра и попеть песни под гитару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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