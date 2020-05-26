2020-05-26T13:49:59+03:00
Происшествия

На Ямале директор госпредприятия превысил полномочия на десятки миллионов рублей

Уголовное дело направлено в суд
Анна Полякова
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На Ямале директор госпредприятия превысил полномочия на десятки миллионов рублейНа Ямале директор госпредприятия превысил полномочия на десятки миллионов рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде судят экс-гендиректора предприятия (ГУП) ЯНАО «Ямалгосснаб». Его обвиняют в превышении полномочий, из-за чего он нанес ущерб этой организации на сумму 39 миллионов рублей.

Он достоверно осознавал, что не правомочен принимать решения по подписанию договора уступки требований, перевода долга без согласования с собственника имущества – Департаментом имущественных отношений ЯНАО.

Тем не менее, в мае 2017 года он подписал договор, на основании которого возглавляемое им предприятие уступило юрлицу право требовать уплату долга в размере 39 млн. рублей по договорам поставки нефтепродуктов.

В 2019 году ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» преобразовано в Акционерное общество «Ямалгосснаб», которое стало правопреемником ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» по всем правам и обязанностям. В результате незаконными действиями бывшего гендиректора АО «Ямалгосснаб» был причинен значительный материальный ущерб в сумме 39 млн. рублей.

Теперь судьбу бывшего руководителя предприятия решит суд, куда уже направлено уголовное дело с утвержденным прокурором г.Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа обвинительным заключением, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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