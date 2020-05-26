2020-05-26T12:59:20+03:00
Общество

Салехардские школы готовятся к государственной итоговой аттестации

Экзамены будут сдавать 259 одиннадцатиклассников города
Анна Полякова
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Салехардские школы готовятся к государственной итоговой аттестации Фото: salekhard.orgСалехардские школы готовятся к государственной итоговой аттестации Фото: salekhard.org
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В Салехарде экзамены в этом году будут сдавать 259 одиннадцатиклассников. Как сообщили в администрации ямальской столицы, готовят 11 аудиторий для сдачи профильных экзаменов. У выпускников проверят знания по следующим дисциплинам: математика, русский, физика, история, обществознание, химия, литература, география, биология, английский (устно и письменно).

Сейчас разрабатывают организационную схему проведения экзаменов и анализируют необходимые ресурсы для обеспечения требований правил проведения экзаменов. На экзамене будут соблюдены повышенные меры безопасности – предпринят весь комплекс профилактических мероприятий.

- Выпускников рассадят с учётом дистанции в полтора метра, кабинеты продезинфицируют, а школьникам выдадут индивидуальные средства защиты, - отметила начальник городского департамента образования Оксана Казыева.

Как ранее сообщалось, в этом году ЕГЭ будут сдавать не все одиннадцатиклассники, на экзамен пойдут лишь те выпускники, которые намерены в этому году поступать в вузы. Остальные аттестаты получат без экзаменов на основе оценок. Такое решение носит временный характер и связан с эпидемиологической ситуацией в стране, пояснил глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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