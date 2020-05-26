Волонтеров акции #МыВместе проверили на коронавирус

26 Май 2020 2020-05-26T12:51:08+03:00

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Волонтеры акции #МыВместе прошли тестирование на коронавирус. Участие в исследовании принял 191 доброволец. Меры безопасности, которые волонтеры применяют не только в работе, но и в обычной жизни, доказали свою эффективность. Тесты показали отрицательный результат.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, в акции участвуют более 800 добровольцев. Руководитель ямальского регионального штаба акции #МыВместе Ольга Калугина пояснила, проверку прошли те, которые контактируют непосредственно с жителями, оказывают помощь маломобильным и пожилым людям. От них зависит здоровая помощь населению.

В течение недели исследование прошли волонтеры Салехарда, Надыма, Ноябрьска, Губкинского, Нового Уренгоя, Приуральского района. Всего исследования проведено в 12 штабах акции #МыВместе.

Волонтеры призвали ямальцев пользоваться в общественных местах масками, перчатками и антисептиками. За два месяца акции #МыВместе ямальские волонтеры выполнили около 2 000 заявок, поступивших на телефон федеральной горячей линии, а также помогли школам и детским садам доставить более 12 000 продуктовых наборов.

ИСТОЧНИК KP.RU