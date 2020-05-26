Глава Ноябрьска проверил стройплощадки города

26 Май 2020 2020-05-26T11:15:11+03:00

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Глава Ноябрьска Алексей Романов проинспектировал стройплощадки города. На своей странице в Инстаграм он сообщил, что еженедельно проверяет ход строительства в муниципалитете.

В этот раз градоначальник побывал на стройплощадке в районе Оболони, здесь компания «Тюментел» возводит детский сад на 240 мест. Подрядчик уже приступил к отделке фасада. В ближайшее время начнутся отделочные работы внутри здания и благоустройство территории. Работы идут по графику.

Еще один объект – строительная площадка компании «Газхолодмаш», где возводят жилые дома. Подрядчик наращивает темпы. Три дома уже в высокой степени готовности. Сейчас начинаются работы по планировке территории.

Обсудили ряд рабочих моментов, во время разговора глава города рекомендовал застройщикам увеличить площадку для установки детских игровых зон.

ИСТОЧНИК KP.RU