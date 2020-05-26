Житель села Шурышкары сдал свою пьяную супругу полиции

26 Май 2020 2020-05-26T10:53:45+03:00

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Жительницу села Шурышкары Шурышкарского района подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

В отдел полиции 18 апреля позвонил местный житель с просьбой о помощи. Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, мужчина сообщил, что его пьяная супруга нарушает общественный порядок. Что именно вытворяла дама, не уточняется.

Прибывший по вызову участковый уполномоченный обнаружил правонарушительницу около подъезда дома. Женщина агрессивно отреагировала на появление правоохранителей. Когда один из стражей порядка потребовал прекратить противоправные действия, селянка пнула его.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU