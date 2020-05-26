2020-05-26T10:53:45+03:00
Происшествия

Житель села Шурышкары сдал свою пьяную супругу полиции

Женщина, по его словам, нарушала общественный порядок
Анна Полякова
Поделиться:
Житель села Шурышкары сдал свою пьяную супругу полиции Фото: pixabay.comЖитель села Шурышкары сдал свою пьяную супругу полиции Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жительницу села Шурышкары Шурышкарского района подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

В отдел полиции 18 апреля позвонил местный житель с просьбой о помощи. Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, мужчина сообщил, что его пьяная супруга нарушает общественный порядок. Что именно вытворяла дама, не уточняется.

Прибывший по вызову участковый уполномоченный обнаружил правонарушительницу около подъезда дома. Женщина агрессивно отреагировала на появление правоохранителей. Когда один из стражей порядка потребовал прекратить противоправные действия, селянка пнула его.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Салехардские школы готовятся к государственной итоговой аттестации
Волонтеров акции #МыВместе проверили на коронавирус
Глава Ноябрьска проверил стройплощадки города
Глава Ямала поздравил земляков с Днём российского предпринимательства
Житель села Шурышкары сдал свою пьяную супругу полиции
Ямальским должникам до конца года простят пени за коммуналку
На Ямале издадут детскую книгу о фермерстве
За неделю мошенники лишили ямальцев 9 миллионов рублей
В Лабытнанги задержали мужчину, избившего подругу табуретом
В Тарко-Сале выявили два семейных очага COVID-19
В ноябрьском детсаду появился говорящий робот
На трассе Сургут-Салехард женщина за рулем иномарки вылетела в кювет
Все природные на Ямале пожары ликвидированы
В Муравленко осудили горожанина, нашедшего взрывчатку
Погода на Ямале 26 мая: пасмурно, но без осадков
Салехардцы выбирают, кто из артистов будет выступать в День города
Ямальский проект о здоровье включили в банк лучших практик России
Надымская прокуратура заблокировала сайты, продающие поддельных документов