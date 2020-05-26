Ямальским должникам до конца года простят пени за коммуналку

26 Май 2020 2020-05-26T10:25:38+03:00

В этот период не будет производиться отключение абонентов, "забывших" про оплату услуг

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«Салехардэнерго» с 1 апреля до конца 2020 года приостанавливает начисление пени на просроченную задолженность.

Как собщили в администрации ямальской столицы, если у клиента имелась задолженность до 1 апреля 2020 года, индексироваться она не будет. Также в этот период не будет производиться отключение абонентов, имеющих просроченную задолженность по оплате коммунальных услуг. Все индивидуальные приборы учёта с истёкшим межповерочным интервалом в период с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года признаются расчётными, переданные по ним показания подаются без ограничений.

В связи с режимом повышенной готовности клиентский центр посетителей не принимает. Оплачивать коммунальные счета и подавать показания счётчиков можно дистанционно - в личном кабинете.

ИСТОЧНИК KP.RU