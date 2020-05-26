2020-05-26T10:08:27+03:00
Общество

На Ямале издадут детскую книгу о фермерстве

Иллюстрации рисовали юные жители региона
Анна Полякова
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На Ямале издадут детскую книгу о фермерстве Фото: yanao.ruНа Ямале издадут детскую книгу о фермерстве Фото: yanao.ru
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На Ямале завершили работу над детской художественной книгой «Когда я вырасту, то стану фермером». Ее напечатают к концу лета тиражом полторы тысячи экземпляров. Материалы уже переданы в издательство.

Над книгой работали специалисты ямальского центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Они провели более двадцати выездных встреч. Фермеры отмечали, что не хватает информации о сельском хозяйстве, доступной и понятной именно детям. Желание восполнить этот пробел и легло в основу идеи.

Участвовали в создании книги и юные ямальцы. Центр компетенций организовал для них конкурс рисунков, на который поступило более пятидесяти работ. Работы семи победителей будут использованы наравне с иллюстрациями профессионального художника. И абсолютно все поступившие на конкурс работы войдут на компакт-диск, который будет прилагаться к каждому экземпляру. Издание поступит в каждую школу округа.

- Это книга о мальчишках, которые знакомятся с сельским хозяйством. У одного из ребят папа фермер, и они вместе изучают, что же это такое. Что такое гранты, субсидии, в чем между ними разница, какие направления есть в сельском хозяйстве, ну, и о том, какие меры поддержки сегодня существуют для фермеров, - рассказала руководитель окружного центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ольга Щербина.

Главная цель авторов – информационная поддержка нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и популяризация профессий в сфере сельского хозяйства среди детей и подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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