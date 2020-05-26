За неделю мошенники лишили ямальцев 9 миллионов рублей

26 Май 2020 2020-05-26T09:46:13+03:00

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За неделю на Ямале совершено 37 дистанционных хищений. Мошенники лишили северян 9,2 миллионов рублей. Аферисты действовали с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа.

1,2 млн рублей отдала жительница Салехарда своему виртуальному жениху. Обратилась в полицию она 20 мая, когда поняла, что стала жертвой обмана.

Мужчина, представившийся состоятельным жителем Соединенного Королевства Великобритания, с января по май 2020 года писал ей в соцсети «Вконтакте» и мессенджере «WhatsApp». Мошенник обещал 56-летней северянке приехать в Российскую Федерацию и жениться на ней.

Однако по легенде иностранец находился на корабле, что создавало для него препятствие по использованию его денежных средств, поэтому он просил оказать содействие и перевести ему необходимую сумму, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU