За неделю мошенники лишили ямальцев 9 миллионов рублей
За неделю на Ямале совершено 37 дистанционных хищений. Мошенники лишили северян 9,2 миллионов рублей. Аферисты действовали с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа.
1,2 млн рублей отдала жительница Салехарда своему виртуальному жениху. Обратилась в полицию она 20 мая, когда поняла, что стала жертвой обмана.
Мужчина, представившийся состоятельным жителем Соединенного Королевства Великобритания, с января по май 2020 года писал ей в соцсети «Вконтакте» и мессенджере «WhatsApp». Мошенник обещал 56-летней северянке приехать в Российскую Федерацию и жениться на ней.
Однако по легенде иностранец находился на корабле, что создавало для него препятствие по использованию его денежных средств, поэтому он просил оказать содействие и перевести ему необходимую сумму, сообщили в прокуратуре ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU