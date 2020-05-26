В Лабытнанги задержали мужчину, избившего подругу табуретом

26 Май 2020 2020-05-26T09:10:19+03:00

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В Лабытнанги во время конфликта мужчина избил подругу деревянным табуретом, нанеся несколько ударов по голове. О происшествии стало известно 3 мая, когда в дежурную часть поступило сообщение от диспетчера станции скорой медицинской помощи о том, что к ним попала 32-летняя местная жительница с ушибленной раной правой лобной области. Согласно заключению эксперта она расценивается как легкий вред здоровью..

Выяснилось, что накануне она распивала алкоголь с 57-летним ранее не судимым мужчиной. Во время пьянки между ними возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Тогда собутыльник и схватил табурет.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Мужчине грозит лишение свободы до двух лет. Пока с него взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU