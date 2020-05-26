2020-05-26T09:10:19+03:00
Происшествия

В Лабытнанги задержали мужчину, избившего подругу табуретом

Ему грозит лишение свободы до двух лет
Анна Полякова
Поделиться:
В Лабытнанги задержали мужчину, избившего подругу табуретом Фото: pixabay.comВ Лабытнанги задержали мужчину, избившего подругу табуретом Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Лабытнанги во время конфликта мужчина избил подругу деревянным табуретом, нанеся несколько ударов по голове. О происшествии стало известно 3 мая, когда в дежурную часть поступило сообщение от диспетчера станции скорой медицинской помощи о том, что к ним попала 32-летняя местная жительница с ушибленной раной правой лобной области. Согласно заключению эксперта она расценивается как легкий вред здоровью..

Выяснилось, что накануне она распивала алкоголь с 57-летним ранее не судимым мужчиной. Во время пьянки между ними возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Тогда собутыльник и схватил табурет.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Мужчине грозит лишение свободы до двух лет. Пока с него взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Салехардские школы готовятся к государственной итоговой аттестации
Волонтеров акции #МыВместе проверили на коронавирус
Глава Ноябрьска проверил стройплощадки города
Глава Ямала поздравил земляков с Днём российского предпринимательства
Житель села Шурышкары сдал свою пьяную супругу полиции
Ямальским должникам до конца года простят пени за коммуналку
На Ямале издадут детскую книгу о фермерстве
За неделю мошенники лишили ямальцев 9 миллионов рублей
В Лабытнанги задержали мужчину, избившего подругу табуретом
В Тарко-Сале выявили два семейных очага COVID-19
В ноябрьском детсаду появился говорящий робот
На трассе Сургут-Салехард женщина за рулем иномарки вылетела в кювет
Все природные на Ямале пожары ликвидированы
В Муравленко осудили горожанина, нашедшего взрывчатку
Погода на Ямале 26 мая: пасмурно, но без осадков
Салехардцы выбирают, кто из артистов будет выступать в День города
Ямальский проект о здоровье включили в банк лучших практик России
Надымская прокуратура заблокировала сайты, продающие поддельных документов