В Тарко-Сале выявили два семейных очага COVID-19

26 Май 2020 2020-05-26T09:14:47+03:00

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В Тарко-Сале Пуровского района выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Это два семейных очага заболевания COVID-19.

Как сообщили в районной администрации, все контактные оперативно изолированы и обследованы. Сейчас готовятся результаты тестов. Большинство их них уже готово, они не подтвердили заболевание.

Напомним, в ТЦРБ открыта лаборатория, в которой проводят тестирование на коронавирус, акушерское отделение временно переоснащено для лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщил главврач центральной районной больницы Максим Зинин, ситуация в городе находится под контролем, все противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме.

Глава Пуровского района призвал таркосалинцев не заниматься распространением непроверенной информации и не поддаваться панике, а серьезнее отнестись к соблюдению ограничений режима самоизоляции. Он напомнил, что важно соблюдать необходимую дистанцию, обязательно пользоваться масками и перчатками, а пожилым и землякам с хроническими заболеваниями оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU