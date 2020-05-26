2020-05-26T08:15:40+03:00
Общество

В ноябрьском детсаду «Золушка» появился робот-помощник

Он будет рассказывать детям про космос, знакомить с миром науки и техники
Анна Полякова
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В ноябрьском детсаду «Золушка» появился робот-помощник Фото: Администрация НоябрьскаВ ноябрьском детсаду «Золушка» появился робот-помощник Фото: Администрация Ноябрьска
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В ноябрьском детском саду «Золушка» всех встречает настоящий робот. Чудо техники здоровается, шутит и приветственно жмёт руку. Промобот V4 – это эксклюзивная разработка пермских специалистов, рассказали в администрации города.

Производители специально адаптировали модель, которую обычно используют в качестве администраторов, для работы с дошкольниками: научили разговаривать, распознавать и запоминать лица, танцевать, свободно перемещаться в пространстве. Робот сам выходит в интернет и находит ответы на любые вопросы.

Пока воспитатели «Золушки» тестируют технические возможности робота, изучают программы и корректируют его речевую базу. В сентябре в детсаду откроется современный коворкинг-центр ОpenSpace (в переводе – открытый космос). Это будет основное «место работы» говорящего робота. Там он сможет рассказывать детям про планеты и звёзды, знакомить с миром науки и техники, развивать интерес к компьютерным и инженерным дисциплинам.

Замглавы администрации города Надежда Гудкова отметила на своей странице в Инстаграм, что такому умнице надо придумать имя, чтобы он мог представляться собеседникам.

«Золушка» - городская инновационная площадка по развитию креативности, мышления и интеллекта у детей. Воспитатели этого уверены, что это незаменимый помощник в образовательной деятельности. Пока такой андроид – первый и единственный в Ноябрьске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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