На трассе Сургут-Салехард женщина за рулем иномарки вылетела в кювет

26 Май 2020 2020-05-26T07:59:51+03:00

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На автодороге Сургут-Салехард автомобилистка справилась с управлением, в результате ее иномарка вылетел в кювет. Авария произошла 25 мая в 14.05 на 479 километре трассы.

Как уточнили в Госавтоинспекции ЯНАО, женщина за рулем «CHEVROLET» не учла безопасную скорость движения, особенности и состояние тс, дорожные и метеорологические условия. В результате ДТП травмы получила водитель машины.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2020 года в 2087 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 191 травмирован, в их числе 15 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU