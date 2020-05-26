2020-05-26T07:47:36+03:00
Общество

Все природные на Ямале пожары ликвидированы

Лесопожарная обстановка стабилизирована
Анна Полякова
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Все природные на Ямале пожары ликвидированы Фото: yanao.ruВсе природные на Ямале пожары ликвидированы Фото: yanao.ru
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Все природные пожары на территории автономного округа ликвидированы к вечеру 25 мая. По оперативным данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, всего с начала пожароопасного периода в автономном округе возникло 13 природных пожаров. Леса горела на общей площади 1064,02 га.

12 из очагов возникли в результате гроз, которые бушевали в ночь с 19 на 20 мая в Красноселькупском районе, практически рядом с границей с Красноярским краем. ПО этой же причине горели и леса на территории государственного природного заповедника «Верхне-Тазовский».

Все пожары были низовые, без активного горения, на значительном удалении от населенных пунктов. 20 и 21 мая спасатели ГКУ «Ямалспас» организовали работы по их ликвидации. Авиации с применением водосливных устройств не потребовалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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