В Муравленко осудили горожанина, нашедшего взрывчатку

26 Май 2020 2020-05-26T06:08:11+03:00

Банку с порохом он хранил у себя в квартире

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В Муравленко зачитали приговор местному жителю, нашедшему взрывчатку. Мужчина отделался условным сроком.

В районе автодороги Сургут-Салехард 5 декабря 2019 года он нашел банку с взрывчатым веществом. Ямалец знал, что взрывчатые вещества запрещены в свободном обороте на территории Российской Федерации. Тем не менее, присвоил находку. Банку со всем содержимым гражданин перевез по месту своего проживания, где незаконно хранил до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

При этом он не имел специального разрешения на право приобретения и хранения взрывчатых веществ.

Взрывчатое вещество массой 246,5 грамм отдали на экспертизу. В металлической банке, изъятой в его квартире, оказался бездымный одноосновной нитроцеллюлозный порох.

В результате ранее не судимый мужчина был признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Незаконные приобретение и хранение взрывчатого вещества».

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 10 000 рублей, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU