Погода на Ямале 26 мая: пасмурно, но без осадков
Во вторник, 26 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +7 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 2 м/с.
В Ноябрьске + 5 градусов, пасмурно, осадки не прогнозируются, ветер северный 7 м/с.
В Новом Уренгое +4 градуса, пасмурно, но без осадков, ветер северный 9 м/с.
В Надыме +4 градуса, пасмурно, без осадков, ветер северный 7 м/с.
В Губкинском +5 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 7 м/с.
В Тарко-Сале +5 градусов, пасмурно, дождь только утром, ветер северный 7 м/с.
В Муравленко +5 градусов, пасмурно, день пройдет без осадков. Ветер северный 7 м/с.
В Лабытнанги +6 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северный 2 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU