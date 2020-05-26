2020-05-26T05:16:08+03:00
Общество

Погода на Ямале 26 мая: пасмурно, но без осадков

Температура воздуха +4... +7 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 26 мая: пасмурно, но без осадков Фото: pixabay.comПогода на Ямале 26 мая: пасмурно, но без осадков Фото: pixabay.com
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Во вторник, 26 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +7 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 2 м/с.

В Ноябрьске + 5 градусов, пасмурно, осадки не прогнозируются, ветер северный 7 м/с.

В Новом Уренгое +4 градуса, пасмурно, но без осадков, ветер северный 9 м/с.

В Надыме +4 градуса, пасмурно, без осадков, ветер северный 7 м/с.

В Губкинском +5 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 7 м/с.

В Тарко-Сале +5 градусов, пасмурно, дождь только утром, ветер северный 7 м/с.

В Муравленко +5 градусов, пасмурно, день пройдет без осадков. Ветер северный 7 м/с.

В Лабытнанги +6 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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