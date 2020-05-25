2020-05-25T16:07:45+03:00
Общество

Салехардцы выбирают, кто из артистов будет выступать в День города

Голосование проходит в соцсети и на платформе "Живем на Севере"
Анна Полякова
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Салехардцы выбирают, кто из артистов будет выступать в День города Фото: salekhard.orgСалехардцы выбирают, кто из артистов будет выступать в День города Фото: salekhard.org
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Салехард в сентябре 2020 года отметит юбилей со дня основания. Столице Ямала городу исполнится 425 лет. В честь этого значимого события на главной площади окружной столицы состоится традиционный праздничный концерт.

У жителей города есть возможность выбрать исполнителя, которого они бы хотели увидеть на праздничном концерте в честь праздника. Возможно, это будет Вера Брежнева или Сергей Лазарев, а, может, известный исполнитель песни «Районы-кварталы» - российская поп-рок-группа «Звери».

Как сообщили в администрации Салехарда, для удобства горожан голосование пройдёт сразу на двух платформах: официальном аккаунте администрации Салехарда в ВКонтакте и информационном портале «Живём на Севере». Голосование завершится в 18:00 31 мая. Горожан приглашают принять участие в опросе и выразить своё мнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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