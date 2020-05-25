2020-05-25T16:00:58+03:00
Общество

Ямальский проект о здоровье включили в банк лучших практик России

Теперь он доступен для тиражирования в любом субъекте России
Анна Полякова
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Ямальский проект о здоровье включили в банк лучших практик России Фото: yanao.ruЯмальский проект о здоровье включили в банк лучших практик России Фото: yanao.ru
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Межведомственный ямальский проект «Выбор - жизнь!», направленный на профилактику онкологических заболеваний, включили в банк лучших практик России. Он был успешно реализован в 2018 году во всех муниципалитетах округа. Теперь, по рекомендации экспертов, он размещен в федеральной библиотеке умных решений «Смартека» и доступен для тиражирования в любом субъекте России.

Идейным вдохновителем информационно-профилактической кампании стал Ямальский центр медицинской профилактики. Для врачей различных специальностей в рамках проекта проводились семинары и онлайн-обучение. Одновременно работа велась на привлечение жителей к профилактическим мероприятиям. В течение года для ямальцев проводились индивидуальные и групповые психологические тренинги, мастер-классы, школы здоровья, обследования и многое другое.

Важнейшим направлением работы стал фотопроект «Красота сильнее рака!». В нем приняли участие более 30 человек с онкологическими заболеваниями. Они поделились своими историями успешной борьбы с болезнью, доказав своим примером, что главное – победить самих себя, верить и бороться. Выставка их портретов и демонстрация фильма «Выбор – жизнь!» стала логическим завершением проекта «Выбор – жизнь!». Мероприятия прошли в музеях и выставочных комплексах каждого муниципалитета.

- Онкологические заболевания на Ямале являются самой распространенной патологией после инсульта и инфаркта миокарда. При этом известно, что треть таких заболеваний можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни , - рассказала заместитель главного врача окружного центра медицинской профилактики, куратор проекта Наталья Половодова.

Сегодня диагноз «онкология» стал реальностью почти для восьми тысяч человек. В рамках проекта в округе проводились акции по ранней диагностике рака. Особый акцент был сделан на психологической поддержке людей, столкнувшихся с раком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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