Надымская прокуратура заблокировала сайты, продающие поддельных документов

25 Май 2020 2020-05-25T15:38:47+03:00

Ведомство выявило шести интернет-ресурсов, сбывающих фальшивые дипломы о высшем образовании и аттестатов о среднем

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Надымская прокуратура во время мониторинга сети «Интернет» выявила сайты с информацией о продаже поддельных дипломов о высшем образовании и аттестатов о среднем образовании. При этом законом запрещено распространение сведений, за которые установлены уголовная или административная ответственность.

За изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность, пояснили в региональном ведомстве. Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Суд требования прокурора полностью удовлетворил. В настоящее время доступ к шести интернет-ресурсам с информацией о продаже поддельных документов ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU