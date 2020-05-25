Надымская прокуратура заблокировала сайты, продающие поддельных документов
Надымская прокуратура во время мониторинга сети «Интернет» выявила сайты с информацией о продаже поддельных дипломов о высшем образовании и аттестатов о среднем образовании. При этом законом запрещено распространение сведений, за которые установлены уголовная или административная ответственность.
За изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность, пояснили в региональном ведомстве. Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ.
Суд требования прокурора полностью удовлетворил. В настоящее время доступ к шести интернет-ресурсам с информацией о продаже поддельных документов ограничен.
ИСТОЧНИК KP.RU