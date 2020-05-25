2020-05-25T15:38:47+03:00
Происшествия

Надымская прокуратура заблокировала сайты, продающие поддельных документов

Ведомство выявило шести интернет-ресурсов, сбывающих фальшивые дипломы о высшем образовании и аттестатов о среднем
Анна Полякова
Поделиться:
Надымская прокуратура заблокировала сайты, продающие поддельных документов Фото: pixabay.comНадымская прокуратура заблокировала сайты, продающие поддельных документов Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Надымская прокуратура во время мониторинга сети «Интернет» выявила сайты с информацией о продаже поддельных дипломов о высшем образовании и аттестатов о среднем образовании. При этом законом запрещено распространение сведений, за которые установлены уголовная или административная ответственность.

За изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность, пояснили в региональном ведомстве. Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Суд требования прокурора полностью удовлетворил. В настоящее время доступ к шести интернет-ресурсам с информацией о продаже поддельных документов ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Салехардцы выбирают, кто из артистов будет выступать в День города
Ямальский проект о здоровье включили в банк лучших практик России
Надымская прокуратура заблокировала сайты, продающие поддельных документов
Пожилые тундровики и семьи с детьми получили «двойные» кочевые
Число летальных исходов от COVID-19 на Ямале в три раза меньше, чем по стране
На Ямале идет досрочный завоз топлива на предстоящую зиму
Пуровчанка хотела научиться зарабатывать деньги и лишилась сбережений
Ученые подтвердили выводы ямальских археологов об освоении Арктики
Новоуренгоец стрелял из незаряженного пистолета в полицейского
В Салехарде отопительный сезон завершится 31 мая
За неделю показатель заболеваемости коронавирусом на Ямале с снизился в 2 раза
Возобновлено авиасообщение между Тарко-Сале и Салехардом
В Салехарде продолжают дезинфицировать общественные места
Здание бассейна «Юность» в Новом Уренгое вырастет на один этаж
По переправе в Уренгое открыли движение
В Надымском районе завершилась посадка картофеля
На ямальской трассе пьяный водитель на «Лексусе» вылетел в кювет
В Новом Уренгое началось благоустройство озера Молодежное
На учете у ямальских спасателей три пляжа и восемь мест отдыха у воды
Детские площадки Нового Уренгоя дезинфицируют от коронавируса
В Салехарде сгорел расселенный дом на улице Павлова
На Ямале обсудили безопасность в летних лагерях
Погода на Ямале 25 мая: в основном пасмурно, местами дожди