Пожилые тундровики и семьи с детьми получили «двойные» кочевые

25 Май 2020 2020-05-25T14:52:02+03:00

Соцподдержку получили в этом месяце более четырёх тысяч семей

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Пожилые тундровики и семьи с детьми получили кочевые выплаты в двойном размере. Дополнительную соцподдержку получили в этом месяце более четырёх тысяч семей, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера.

Размер единовременной региональной выплаты составляет тысяч рублей. Столько же составляет сумма «кочевых», которые получают ежемесячно пожилые жители тундры или несовершеннолетние дети. В результате для них «майские кочевые» составили 10 тысяч рублей.

- Пенсионеры и семьи с детьми - самые социально уязвимые категории среди тундрового населения. Наша задача - помочь им пережить период пандемии, оказать всестороннюю поддержку, - отметила вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова.

Он также напомним, что дети тундровиков уже с апреля кочуют вместе с родителями, для них учебный год закончился раньше. Школы обеспечили ребят продуктовыми наборами и необходимой одеждой сразу на несколько месяцев. Но семьи тундровиков в основном многодетные, и власти региона понимают, что им сейчас нужна дополнительная помощь. Не меньше нуждаются в поддержке и пожилые. Процесс своевременного перечисления средств контролируется правительством округа. Важно, чтобы деньги получил каждый, кто на них рассчитывает.

Помощь незащищённым категориям жителей тундры в период пандемии оказана своевременно. Перечисления произведены автоматически, дополнительных заявлений на получение единовременной соцвыплаты из регионального бюджета от тундровиков не потребовалось.

ИСТОЧНИК KP.RU