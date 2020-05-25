Число летальных исходов от COVID-19 на Ямале в три раза меньше, чем по стране
На Ямале число летальных исходов от коронавируса в три раза меньше, чем по стране. Как пояснили в оперативном штабе ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, причиной послужили сразу несколько факторов.
Так, например, в регионе к 22 мая оперативно развернули 869 коек, из которых 506 оснастили кислородом и 118 — аппаратами ИВЛ. Такое количество в 1,6 раза превышает федеральные нормы, рекомендуемые для ЯНАО Минздравом.
Автономный округ занял первое место в России по охвату тестирования. Медики выявили 70% жителей с бессимптомным течением болезни. Всех этих людей изолировали, что помогло взять под контроль распространение инфекции. Диагностикой коронавируса в округе занимаются 14 лабораторий.
Ямальцы придерживаются ограничительных мер и не выходят на улицу без крайней необходимости. В округе отменили внутрирегиональные рейсы. Все это способствовало сдерживанию распространения инфекции.
Смертность в округе составляет 0,9 случая на 100 тысяч населения. За весь период пандемии в регионе скончались 6 пациентов с коронавирусом. Последний случай - в Салехардской окружной больнице после продолжительного лечения тяжелой двусторонней внебольничной пневмонии скончалась пациентка из Лабытнанги.
ИСТОЧНИК KP.RU