25 Май 2020 2020-05-25T14:36:27+03:00

Число летальных исходов от COVID-19 на Ямале в три раза меньше, чем по стране Фото: yanao.ru

За весь период пандемии в регионе скончались 6 пациентов с коронавирусом

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На Ямале число летальных исходов от коронавируса в три раза меньше, чем по стране. Как пояснили в оперативном штабе ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, причиной послужили сразу несколько факторов.

Так, например, в регионе к 22 мая оперативно развернули 869 коек, из которых 506 оснастили кислородом и 118 — аппаратами ИВЛ. Такое количество в 1,6 раза превышает федеральные нормы, рекомендуемые для ЯНАО Минздравом.

Автономный округ занял первое место в России по охвату тестирования. Медики выявили 70% жителей с бессимптомным течением болезни. Всех этих людей изолировали, что помогло взять под контроль распространение инфекции. Диагностикой коронавируса в округе занимаются 14 лабораторий.

Ямальцы придерживаются ограничительных мер и не выходят на улицу без крайней необходимости. В округе отменили внутрирегиональные рейсы. Все это способствовало сдерживанию распространения инфекции.

Смертность в округе составляет 0,9 случая на 100 тысяч населения. За весь период пандемии в регионе скончались 6 пациентов с коронавирусом. Последний случай - в Салехардской окружной больнице после продолжительного лечения тяжелой двусторонней внебольничной пневмонии скончалась пациентка из Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU