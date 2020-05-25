На Ямале идет досрочный завоз топлива на предстоящую зиму

25 Май 2020 2020-05-25T14:27:54+03:00

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На Ямале с началом навигации завершились первые выгрузки ГСМ для котельных. Для котельных села Халясавэй уже доставили 349 тонн газоконденсата, тем самым потребность села в таком топливе закрыта полностью. Это лишь малая часть всего необходимого топлива, которое будет поставляться в течение навигации по реке Пур, сообщает администрация Пуровского района.

Всего для нужд котельных и электростанций, находящихся в обслуживании АО Ямалкоммунэнерго», в эту навигацию доставят порядка 61 тыс. тонн жидкого топлива. Танкеры со следующей партией в сторону Ямала из Омска уже вышли. Нефтеналивные суда с 6500 тоннами дизельного топлива направляются в села Шурышкарского, Приуральского и Ямальского районов.

Традиционно перевозкой опасного и важного для арктического региона груза занимается крупнейшее из предприятий водного транспорта в Сибирском регионе России - АО «Иртышское пароходство». Следующую партию топлива ожидают на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU