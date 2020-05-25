Пуровчанка хотела научиться зарабатывать деньги и лишилась сбережений

25 Май 2020 2020-05-25T13:44:51+03:00

За "мастер-класс" по допзаработку она перевела больше 262 тысяч рублей

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Жительница Тарко-Сале пуровского района отдала мошенникам больше 262 тысяч рублей, надеясь научиться зарабатывать деньги. 21 мая она обратилась в полицию с заявлением, когда поняла, что ее обманули.

За три дня до этого года женщина нашла в объявление в соцсети о дополнительном заработке. Ей пояснили, что необходимо пройти обучение, которое стоит 9 990 рублей. После перевода указанной суммы на неизвестный счет, женщине еще несколько раз звонила незнакомая девушка, представившись консультантом по обучению, и под всевозможными предлогами убеждала северянку осуществить денежные переводы. Веря в добрые намерения звонивших, пуровчанка перевела на счета злоумышленников более 262 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU