2020-05-25T13:31:51+03:00
Наука

Ученые подтвердили выводы ямальских археологов об освоении Арктики

Благодаря становлению кочевого оленеводства Ямал был полностью освоен к середине 1 тыс. н.э.
Анна Полякова
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Ученые подтвердили выводы ямальских археологов об освоении Арктики Фото: yanao.ruУченые подтвердили выводы ямальских археологов об освоении Арктики Фото: yanao.ru
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Выводы ямальских археологов об освоении Арктики подтвердила международная команда учёных. Материалом для исследований стали находки, сделанные на археологических памятниках Ямала.

Усть-Полуй датируется II в. до н.э. – I в. н. э., Ярте-6 и Тиутей-Сале – эпохой средневековья. В разные годы здесь были обнаружены останки элементов оленьих упряжей. Антрополог из Канады Роберт Лозей распечатал их копии на 3D принтере. Вместе с коллегами совершил экспедицию в Сеяхинскую тундру, где консультировался с оленеводами и сравнивал изготовленные реплики с современными принадлежностями упряжи.

Выяснилось, что похожие приспособления используются кочевниками тундры до сих пор. Эксперимент оказался интересным с археологической и культурно-антропологической точек зрения и подтвердил выводы ямальских учёных о том, как и в какой период зародилось транспортное оленеводство на территории округа.

- Выяснено, что именно благодаря становлению кочевого оленеводства к середине 1 тыс. н.э. был полностью освоен полуостров Ямал, заселён Гыдан, – комментирует заведующая сектором истории и археологии Научного центра изучения Арктики, кандидат исторических наук Наталья Фёдорова.

Полученные ямальскими учёными в сотрудничестве с зарубежными коллегами данные помогают понять, как человек осваивал Крайний Север и Арктику. Многочисленные совместные публикации в рейтинговых зарубежных изданиях подтверждают это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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