Новоуренгоец стрелял из незаряженного пистолета в полицейского

25 Май 2020 2020-05-25T12:57:21+03:00

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В Новом Уренгое судят 31-летнего местного жителя, стрелявшего из незаряженного пистолета в полицейского. Горожанину предъявлено обвинение в угрозе применения насилия к представителю власти. Расследование уголовного дела завершено, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Инцидент произошел утром 22 апреля, когда инспектор ГИБДД в центре города остановил автомобиль. Он подошел к машине со стороны водителя. В это время мужчина, находившийся на переднем пассажирском сидении, демонстративно направил на него пистолет и произвел спуск курка, а затем отбросил оружие в сторону. Выяснилось, что пьяный пассажир произвел выстрел из охолощенного, незаряженного пистолета.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором г.Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU