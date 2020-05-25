Новоуренгоец стрелял из незаряженного пистолета в полицейского
В Новом Уренгое судят 31-летнего местного жителя, стрелявшего из незаряженного пистолета в полицейского. Горожанину предъявлено обвинение в угрозе применения насилия к представителю власти. Расследование уголовного дела завершено, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
Инцидент произошел утром 22 апреля, когда инспектор ГИБДД в центре города остановил автомобиль. Он подошел к машине со стороны водителя. В это время мужчина, находившийся на переднем пассажирском сидении, демонстративно направил на него пистолет и произвел спуск курка, а затем отбросил оружие в сторону. Выяснилось, что пьяный пассажир произвел выстрел из охолощенного, незаряженного пистолета.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором г.Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа обвинительным заключением направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU