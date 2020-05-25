2020-05-25T12:16:53+03:00
Общество

В Салехарде отопительный сезон завершится 31 мая

По прогнозам синоптиков, температура воздуха стабилизируется
Анна Полякова
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В Салехарде отопительный сезон завершится 1 июняВ Салехарде отопительный сезон завершится 1 июняФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде подача тепла в жилые дома, организации и объекты социального назначения прекращается 1 июня. Об этом сообщили в администрации ямальской столицы сегодня, 25 мая. В 2019 году отопительный сезон в окружной столице был завершён 21 июня.

Исполняющий обязанности главного инженера АО «Салехардэнерго» Евгений Федотов напомнил, что в соответствии с действующими правилами, отключение теплоносителя должно произойти при достижении среднесуточной температуры выше восьми градусов в течение не менее пяти дней подряд.

В Салехарде уже был четырёхдневный период с соответствующей температурой, но затем случилось небольшое похолодание, и теплоподача продолжилась. С 1 июня, по прогнозам синоптиков, температура воздуха стабилизируется, что позволяет нам запланировать отключение на 31 мая.

В летний период коммунальщики традиционно проведут запланированный капремонт тепломагистралей и отдельных потребителей тепла. Все работы будут закончены к началу следующего отопительного сезона – 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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