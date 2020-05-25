25 Май 2020 2020-05-25T11:08:12+03:00

За неделю показатель заболеваемости коронавирусом на Ямале с снизился в 2 раза Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

За прошедшую неделю в абсолютном значении показатель заболеваемости в два раза ниже, чем на предыдущих двух неделях. Об этом рассказала главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко.

Она акцентировала внимание на том, что по-прежнему преобладают бессимптомные и легкие формы, на них приходится 85% всех случаев коронавируса в ЯНАО. По охвату населения региона тестированием Ямал продолжает лидировать среди регионов России»,

По состоянию на 25 мая 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За весь период в ЯНАО подтверждено 2092 случая COVID-19. Бессимптомная форма инфекции – у 1483 заболевших. Выздоровели от коронавируса 725 человек

ИСТОЧНИК KP.RU