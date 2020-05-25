Возобновлено авиасообщение между Тарко-Сале и Салехардом

25 Май 2020 2020-05-25T10:42:27+03:00

Рейсы будут выполняться один раз в неделю

Изменить размер текста: A A

Пассажирские перевозки по маршруту «Тарко-Сале - Салехард – Тарко-Сале» возобновляет авиакомпания «Скол». Перелеты начнутся во вторник, 26 мая, сообщает администрация Пуровского района.

Рейсы выполняются на самолете СESSNA 208B GRAND CARAVAN один раз в неделю, по вторникам, сообщили в окружном департаменте транспорта. Из Тарко-Сале в Салехард вылет в 9:00; из Салехарда в Тарко-Сале - в 12:20. Время в пути 2 часа 20 минут.

В общественном транспорте необходимо использовать маски и перчатки. Взрослый билет будет стоить 12 450 рублей, детский - 6 225 рублей. Сверхнормативный багаж за 1 кг - 124 рубля 50 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU