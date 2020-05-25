В Салехарде продолжают дезинфицировать общественные места

25 Май 2020 2020-05-25T10:19:17+03:00

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В Салехарде для предупреждения распространения коронавирусной инфекции продолжаются мероприятия по санитарной обработке мест общего пользования в жилых домах. Продезинфицировано более 360 адресов, сообщает администрация ямальской столицы. Контроль проводится сотрудниками УЖКХ города.

Также к этому дню обработаны все учреждения образования, спорта и культуры, пять общежитий, все остановочные павильоны общественного транспорта, более 100 детских и спортивных площадок, почтовые отделения и банки, входные группы около 300 магазинов. В салехардском автотранспортном предприятии ежедневно обрабатываются хлорсодержащим раствором салоны автобусов.

Работа проводится управлением ЖКХ администрации города при поддержке МП «Полярный Круг» и ООО «Дары Ямала».

На период действия режима повышенной готовности УО и ТСЖ увеличена периодичность проведения влажных уборок мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU