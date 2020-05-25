25 Май 2020 2020-05-25T10:13:33+03:00

Здание бассейна «Юность» в Новом Уренгое вырастет на один этаж Фото: newurengoy.ru

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После реконструкции бассейна ДЮСШ «Юность» в Новом Уренгое здание станет трехэтажным. Работы на объекте начались в октябре прошлого года. Здание практически разобрано.

На верхнем этаже будет располагаться балкон со зрительскими местами, зал так называемой «сухой тренировки», административные помещения. На втором этаже останутся две чаши бассейна – большая и малая, душевые, раздевалки для спортсменов, медпункт; на первом этаже будут буфет, гардероб, восстановительный центр.

Как сообщили в администрации Нового Уренгоя, при реконструкции будет уделено внимание маломобильным гражданам – объект оборудуют в соответствии с требованиями законодательства, появятся лифты для колясочников.

Как отметил начальник МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики» Эльмар Гаджиев, такая масштабная реконструкция бассейна проводится впервые за весь срок эксплуатации, а это более трех десятков лет. В обновленном виде объект предстанет перед спортсменами и горожанами уже в конце 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU