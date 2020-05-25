По переправе в Уренгое открыли движение

25 Май 2020 2020-05-25T10:00:48+03:00

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Переправу через реку Пур между посёлком Уренгоем и микрорайоном Коротчаево 23 мая открыли для проезда всех видов транспорта. Сборку наплавного моста завершили. Чтобы ускорить открытие автомобильного движения, было дополнительно отсыпаны и укреплены подъезды к баржам на обоих берегах.

Понтоны наплавного моста эксплуатируются второй год. Ширина понтонов 12 метров, из них 8 метров – проезжая часть, благодаря чему обеспечивается двухстороннее движение; пешеходные дорожки шириной по 2 метра каждая. На наплавном мосту установлены ограждения и освещение – для безопасности эксплуатации.

Тарифы на проезд по переправе остались неизменными. Стоимость проезда по понтонно-мостовой переправе для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов бесплатна, без ограничений по количеству проездов. Остальным нужно оплачивать проезд. Стоимость начинается от 120 рублей за легковой автомобиль и растёт в зависимости от веса транспортного средства, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU