В Надымском районе завершилась посадка картофеля

25 Май 2020 2020-05-25T09:02:02+03:00

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В Надымском районе завершили посадку картофеля работники фермерского хозяйства Александра Бородина. Использовали раннеспелые сорта картофеля – галу и розару. Как сообщили в правительстве ЯНАО, поле площадью семь гектаров засеяли шестнадцатью тоннами семян, закупленных в Тюменской области. К осени фермеры планируют получить до 80 тонн урожая.

Техникой для земледелия хозяйство обеспечено частично за счет районного бюджета, частично – в рамках государственной программы «Развитие АПК».

Как признался Александр Бородин, в растениеводстве пробует себя впервые, надеется, что все получится.

Напомним, в этом году возделывать поля будут также в Салехарде, в Красноселькупском и в Шурышкарском районах. Общая площадь посевных площадей составляет более 40 гектаров. Надымское хозяйство приступило к посевной первым. Остальные предприятия планируют выйти на поля в начале июня.

ИСТОЧНИК KP.RU