На ямальской трассе пьяный водитель на «Лексусе» вылетел в кювет
в Дежурную часть ОМВД России по Надымскому району поступила информация о ДТП. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что.
На 369 километре автодороги «Уренгой-Советский» 45-летний водитель за рулем «Лексуса» вылетел в кювет. Авария с пострадавшим произошла в 23:45 24 мая, сообщает ОМВД России по Надымскому району.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля получили с травмами были госпитализированы. Транспортное средство получило значительные механические повреждения.
По предварительным данным, автомобилист не выбрал безопасную скорость и не учел особенности и состояние транспортного средства. На месте происшествия неудовлетворительные дорожные условия, способствующие совершению дорожно-транспортного происшествия, не выявлены.
Согласно результатам проведенного медосвидетельствования водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится административное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU