25 Май 2020 2020-05-25T08:52:17+03:00

На ямальской трассе пьяный водитель на «Лексусе» вылетел в кювет Фото:

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в Дежурную часть ОМВД России по Надымскому району поступила информация о ДТП. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что.

На 369 километре автодороги «Уренгой-Советский» 45-летний водитель за рулем «Лексуса» вылетел в кювет. Авария с пострадавшим произошла в 23:45 24 мая, сообщает ОМВД России по Надымскому району.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля получили с травмами были госпитализированы. Транспортное средство получило значительные механические повреждения.

По предварительным данным, автомобилист не выбрал безопасную скорость и не учел особенности и состояние транспортного средства. На месте происшествия неудовлетворительные дорожные условия, способствующие совершению дорожно-транспортного происшествия, не выявлены.

Согласно результатам проведенного медосвидетельствования водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU