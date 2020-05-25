В Новом Уренгое началось благоустройство озера Молодежное

25 Май 2020 2020-05-25T08:30:29+03:00

В самом водоеме установят фонтан

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое приступил к первому этапу работ по благоустройству озера Молодежное. Проект предусматривает три этапа.

Как рассказал заместитель главы администрации города, главный архитектор Евгений Ворошилов, здесь появятся зоны отдыха с фонтаном, прогулочная с местами отдыха, в том числе для детей младшего возраста, смотровая площадка со спуском к воде и парковка для автотранспорта.

Также строители обустроят хозяйственно-вспомогательную зону (мусоросборные площадки, очистные сооружения дождевых стоков, насосная станция для фонтана). Также здесь обустроят современное освещение, пункты проката спортивного инвентаря. Со стороны делового центра «Ямал» будет установлен фонтан.

Кроме того, предусмотрена очистка самого озера, восстановление притока для наполнения водоема. В центре водоема установят фонтанную группу, сообщили в администрации города.

Перед подрядчиком также поставлена задача максимально, насколько это возможно, сохранить зеленые насаждения.

Полностью работы по проекту завершатся к осени 2022 года. Однако строители не исключают, что смогут закончить проект уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU