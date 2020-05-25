25 Май 2020 2020-05-25T07:34:10+03:00

На учете у ямальских спасателей три пляжа и восемь мест отдыха у воды Фото: yanao.ru

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Безопасности на воде во время купального сезона стал один из тем заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности ЯНАО. На учёте в госинспекции маломерных судов МЧС России по ЯНАО состоят три пляжа - в городах Тарко-Сале, Ноябрьске и Муравленко, восемь мест массового отдыха у воды - семь в Новом Уренгое и одно Салехарде, а также 12087 маломерных судов, 11670 судоводителей, семь баз стоянок маломерных судов, 10 понтонно-мостовых переправ.

Основные причины гибели людей при эксплуатации маломерных судов - удаление от берега, нарушение грузоподъемности судов, несение бортовых огней, не использование спасательных жилетов.

- В 2020 году Главным управлением МЧС России по ЯНАО будет продолжена работа по надзору за маломерными судами, базами для их стоянок, понтонно-мостовыми переправами, пляжами и местами массового отдыха у воды и профилактике, направленной на уменьшение несчастных случаев и недопущение аварий с маломерными судами, - сообщил начальник ведомства Михаил Осокин.

Замгубернатора Ямала Аркадий Бессонов, проводя заседание в аудиорежиме, обратился к департаменту гражданской защиты и главному управлению МЧС России по ЯНАО, подчеркнув необходимость держать ситуацию на контроле.

- У нас впереди всё лето, поэтому, при ухудшении обстановки, связанной с безопасностью людей на водных объектах, предлагаю сразу инициировать внеочередное заседание комиссии, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU