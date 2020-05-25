Детские площадки Нового Уренгоя дезинфицируют от коронавируса

25 Май 2020 2020-05-25T07:18:16+03:00

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В Новом Уренгое специальным дезинфицирующим раствором обработают детские площадки. Это одна из мер борьбы с распространением коронавируснои инфекции, пояснили в администрации города.

Напомним, что в период действия режима повышенной готовности массовое пребывание на детских площадках запрещено. Гулять на улице можно по двое (или семьёй : родитель с детьми) с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра до других прохожих.

Как отмечают в оперативном штаб ЯНАО, чем ответственное ямальцы будут соблюдать все рекомендации, тем больше шансов на скорое снятие ограничении. В администрации города просят отнестись с пониманием к ситуации.

Между тем, наблюдается рост числа заболевших в ряде городов, речь идет и о Новом Уренгое. На фоне общерегионального затишья, в городе продолжают выявлять новые случаи заболевания. Так 24 мая в населенных пунктах ЯНАО подтверждены тесты на коронавирус у четырех человек, двое из которых - из Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU