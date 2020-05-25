В Салехарде сгорел расселенный дом на улице Павлова
Причина пожара и ущерб устанавливаются
В Салехарде сгорел расселенный дом на улице Павлова Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Салехарде 24 мая полыхал дом на улице Павлова. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18:26. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, к моменту ЧП дом № 3 был уже нежилым, его к этому времени расселили.
В тушении пожара участвовали 17 человек личного состава, в распоряжении которых было и 4 единицы спецтехники МЧС. Для ликвидации пожара спасателям потребовался почти час.
Огнем повреждено здание на площади 200 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU