На Ямале обсудили безопасность в летних лагерях

25 Май 2020 2020-05-25T07:01:09+03:00

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На Ямале на этот год были запланированы летние смены с дневным пребыванием, однако ситуация с распространением коронавируса внесла свои коррективы. Предварительно решено, что смены могут открыть с 29 июня.

- Данные сроки, а также количество учреждений и охват детей могут быть скорректированы исходя из эпидемиологической ситуации, - отметил первый заместитель директора департамента образования Сергей Бойченко.

Обеспечение безопасности детей при организации летней оздоровительной кампании и пожарной безопасности пришкольных лагерей и общеобразовательных организаций в период подготовки к новому учебному году обсудил в Салехарде. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности ЯНАО в аудиорежиме провёл заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов.

Возможная корректировка сроков открытия смен подготовку для спасателей это не отменяет. Перед началом каждой смены проведут обследования объектов, с обязательным проведением инструктажей с обслуживающим персоналом и проведением тренировок по эвакуации людей в случае пожара.

Детские пришкольные лагеря, расположенные в лесных массивах и подверженные угрозе лесных пожаров на территории округа отсутствуют. Использование пляжей для отдыха детей не спланировано.

ИСТОЧНИК KP.RU