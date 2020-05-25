25 Май 2020 2020-05-25T05:15:17+03:00

Погода на Ямале 25 мая: в основном пасмурно, местами дожди Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 25 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +6 градусов, малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.

В Ноябрьске + 10 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +3 градуса, пасмурно, дождь со снегом, ветер северо-западный 8 м/с.

В Надыме +7 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северо-западный 6 м/с.

В Губкинском +10 градусов, пасмурно, ближе к ночи - кратковременный дождь, ветер западный 8 м/с.

В Тарко-Сале +9 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь, ветер западный 7 м/с.

В Муравленко +9 градусов, пасмурно, вечером - дождь. Ветер западный 6 м/с.

В Лабытнанги +6 градусов, малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU