Погода на Ямале 25 мая: в основном пасмурно, местами дожди
В понедельник, 25 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +6 градусов, малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.
В Ноябрьске + 10 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.
В Новом Уренгое +3 градуса, пасмурно, дождь со снегом, ветер северо-западный 8 м/с.
В Надыме +7 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северо-западный 6 м/с.
В Губкинском +10 градусов, пасмурно, ближе к ночи - кратковременный дождь, ветер западный 8 м/с.
В Тарко-Сале +9 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь, ветер западный 7 м/с.
В Муравленко +9 градусов, пасмурно, вечером - дождь. Ветер западный 6 м/с.
В Лабытнанги +6 градусов, малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU