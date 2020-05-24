2020-05-24T14:45:01+03:00
Общество

Темп прироста заболеваемости коронавирусом в ЯНАО продолжил снижаться

Об этом стало известно на очередном заседании оперштаба региона
Руслан Савинов
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Темп прироста заболеваемости коронавирусом в ЯНАО продолжил снижатьсяТемп прироста заболеваемости коронавирусом в ЯНАО продолжил снижатьсяФото: pixabay.com
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На Ямале темп прироста заболеваемости коронавирусом сегодня, 24 мая, продолжил снижаться.

- При этом объемы тестирования у нас на прежнем высоком количественном уровне. А в последние дни количество ежедневно проводимых тестов даже выросло, каждый день делают около трех тысяч исследований, - сообщила рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Она добавила, что в населенных пунктах идет видим снижение числа новых случаев:

- В Салехарде инфекция подтвердилась при обследовании контактных с ранее заболевшими членами семьи. В Новом Уренгое COVID-19 выявлены два домашних очага при обращении за медицинской помощью с симптомами инфекции. Одному жителю поставлен диагноз внебольничной пневмонии, он госпитализирован в инфекционное отделение городской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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