Темп прироста заболеваемости коронавирусом в ЯНАО продолжил снижаться
На Ямале темп прироста заболеваемости коронавирусом сегодня, 24 мая, продолжил снижаться.
- При этом объемы тестирования у нас на прежнем высоком количественном уровне. А в последние дни количество ежедневно проводимых тестов даже выросло, каждый день делают около трех тысяч исследований, - сообщила рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
Она добавила, что в населенных пунктах идет видим снижение числа новых случаев:
- В Салехарде инфекция подтвердилась при обследовании контактных с ранее заболевшими членами семьи. В Новом Уренгое COVID-19 выявлены два домашних очага при обращении за медицинской помощью с симптомами инфекции. Одному жителю поставлен диагноз внебольничной пневмонии, он госпитализирован в инфекционное отделение городской больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU