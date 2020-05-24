24 Май 2020 2020-05-24T07:23:07+03:00

Погода на Ямале 24 мая: преимущественно без осадков Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 24 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +6 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.

В Ноябрьске + 16 градусов, переменная облачность, в середине дня – дождь с грозой, ветер западный 7 м/с.

В Новом Уренгое +9 градусов, облачно, ветер северо-западный 10 м/с.

В Надыме +9 градусов, облачная погода, без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

В Губкинском +15 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 7 м/с.

В Тарко-Сале +13 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 6 м/с.

В Муравленко +15 градусов, малооблачно, во второй половине дня ожидается дождь. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Лабытнанги +5 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU