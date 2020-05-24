2020-05-24T07:23:07+03:00
Общество

Погода на Ямале 24 мая: преимущественно без осадков

Воздух прогреется до +10 градусов
Руслан Савинов
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Погода на Ямале 24 мая: преимущественно без осадковПогода на Ямале 24 мая: преимущественно без осадковФото: pixabay.com
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В воскресенье, 24 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +6 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.

В Ноябрьске + 16 градусов, переменная облачность, в середине дня – дождь с грозой, ветер западный 7 м/с.

В Новом Уренгое +9 градусов, облачно, ветер северо-западный 10 м/с.

В Надыме +9 градусов, облачная погода, без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

В Губкинском +15 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 7 м/с.

В Тарко-Сале +13 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 6 м/с.

В Муравленко +15 градусов, малооблачно, во второй половине дня ожидается дождь. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Лабытнанги +5 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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