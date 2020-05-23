Прокурор потребовал взыскать с осужденного средства на транспортировку потерпевшего

23 Май 2020 2020-05-23T09:06:34+03:00

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Житель Ямала, осужденный за умышленное причинение вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, оплатит применение санитарной авиации для транспортировки потерпевшего.

Как сообщили в окружной прокуратуре, в целях оказания экстренной медицинской помощи потерпевшего санитарным бортом доставлили в хирургическое отделение Салехардской окружной клинической больницы. Оплату перелета, включая аренду вертолета по маршруту из Белоярска в Салехард в размере 185 тысяч рублей взяло на себя медучреждение.

Теперь по обращению прокурора Приуральского района с иском о взыскании с осужденного в пользу больницы средств на доставку потерпевшего с помощью санитарной авиации суд принял соответствующее решение. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU