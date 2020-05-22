Жительница Салехарда больше миллиона рублей отдала «виртуальному мужу»

22 Май 2020 2020-05-22T16:11:47+03:00

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Жительница Салехарда больше миллиона рублей перевела незнакомому мужчине, чтобы выйти за него замуж. 56-летняя женщина верила в порядочность незнакомца, которому всеми силами пыталась помочь добраться в столицу Ямала.

Когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. 21 мая в дежурной части она уже правоохранителей просила привлечь к ответственности аферистов.

Выяснилось, что в январе 2020 года она в соцсети познакомилась с мужчиной, который представился инженером крупной зарубежной компании, он также пояснил, что пока находится в морском рейсе.

В ходе переписки незнакомец предложил ей выйти замуж. Одновременно он предупредил, что для его приезда в Россию необходимо связаться с менеджерами компании, в которой он работает. В переписке сотрудник компании пояснила северянке, что надо оплатить транспортные расходы, визу и страховку для будущего супруга, после чего он сможет прибыть для заключения брака.

В течение трех месяцев жительница Салехарда оплачивала всевозможные расходы своего «виртуального мужа». В итоге ей сообщили, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией он находится на карантине в другой стране и пока не может приехать, поэтому ей нужно оплатить его проживание в отеле.

В результате северянка перевела на различные счета мошенников 1 253 000 рублей. Открыла ей глаза на правду сестра, она же и убедила доверчивую женщину обратиться в полицию.

В Салехарде возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU