На Ямал обрушится штормовой ветер
Ямальцев предупредили о штормовом ветре, который обрушится 23 мая. По данным Ямало-Ненецкого филиала «Обь-Иртышкого УГМС», на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В субботу ожидается усиление ветра северо-восточного с переходом на южный. Его скорость прогнозируется 7 – 12 м/с. Однако в Надымском, Шурышкарском и Пуровском районах его порывы будут достигать 17 м/с.
Температура воздуха ночью +7… +12 градусов, при натекании облачности до +18 градусов. Днем воздух прогреется до 15.. +120, а местами до +25 градусов.
Ожидается переменная облачность, местами небольшой, а днем на западе региона умеренный дождь. Днем в отдельных районах гроза.
ИСТОЧНИК KP.RU