2020-05-22T15:43:29+03:00
Общество

На Ямал обрушится штормовой ветер

Стихия будет бушевать в Надымском, Шурышкарском и Пуровском районах
Анна Полякова
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Ямальцев предупредили о штормовом ветре Фото: pixabay.comЯмальцев предупредили о штормовом ветре Фото: pixabay.com
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Ямальцев предупредили о штормовом ветре, который обрушится 23 мая. По данным Ямало-Ненецкого филиала «Обь-Иртышкого УГМС», на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В субботу ожидается усиление ветра северо-восточного с переходом на южный. Его скорость прогнозируется 7 – 12 м/с. Однако в Надымском, Шурышкарском и Пуровском районах его порывы будут достигать 17 м/с.

Температура воздуха ночью +7… +12 градусов, при натекании облачности до +18 градусов. Днем воздух прогреется до 15.. +120, а местами до +25 градусов.

Ожидается переменная облачность, местами небольшой, а днем на западе региона умеренный дождь. Днем в отдельных районах гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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